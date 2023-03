De uma cadela que parece vaca nasceu o vídeo de Guest, novo single de Maudito

Uma cadela com padrão de vaca é um ponto de partida para um videoclipe tão válido como outro qualquer. Principalmente num de Maudito, que confessa ter "obsessão pelas cores" — como se vê noutros vídeos do artista, mas também em Guest, o single com Lil Noon que se estreia aqui no P3.

Desta vez, Maudito, que realiza, produz e edita a maior parte dos seus videoclipes — e este não foi excepção — optou pelo monocromático desafiado pelo padrão de vaca dos casacos, do tapete e da cadela, claro, emprestada por um amigo. Tudo o resto assenta no branco, até o carro de outro amigo, que nem fazia parte dos planos, mas acabou por encaixar na "estética clean" conseguida em estúdio. O único elemento de cor: o monte de "notas" colocado em cima da mesa, que os artistas acabam por comer, numa representação literal da ideia "eat the money" [comer o dinheiro, em português].

Maudito é Gustavo Sousa, rapper portuense que se estreou no panorama do hip-hop como Weis. Já cá o tínhamos visto quando estreou Juro, também produzido e realizado por si.