Gustavo Sousa, ex-Weis e agora Maudito, estreia esta sexta-feira um novo single, Juro

Portuense, de seu nome Gustavo Sousa, revelou-se no panorama do hip-hop nacional como Weis, nome artístico que usou até 31 de Dezembro de 2019, trocando-o por Maudito. Foi assim que, em 2020 estreou o single Dá-me espaço, antecipando o EP Troca Tintas, com sete temas (Deve ser engano, Calma, Isso é comigo, Dá-me espaço, Incompatíveis, Dr.? e Intro) e a participação de Beiro (que também produziu), DJ Ketzal, Sien Flamuri e João Não. O single Dá-me espaço (com João Não) foi um dos 35 temas da colectânea Novos Talentos Fnac 2020. Nos meses seguintes, trabalhou com músicos como Cálculo, 808Luke, xtinto ou João Tamura.

Agora, depois de ter estreado no início de Fevereiro um novo single, Indelével (com xtinto), está de volta com mais um single, Juro, com um videoclipe interpretado e realizado por ele próprio. Com música e letra de Maudito, Juro tem participação instrumental de Kabu, Fred Severo (guitarras, baixo e piano) e Paco Romero (saxofone), com arranjos de Beiro e Pedra.