FBI descobre bomba na bagagem de voo com destino à Florida

Um homem norte-americano de 40 anos foi detido por ter tentado introduzir um engenho explosivo num avião comercial com destino à Florida. O caso foi detectado na segunda-feira, num aeroporto no estado da Pensilvânia, e o suspeito vai ser ouvido em tribunal nesta quinta-feira.

Segundo a polícia federal dos Estados Unidos — o FBI —, o engenho explosivo foi descoberto pelas máquinas de triagem do aeroporto internacional de Lehigh Valley, 100 quilómetros a norte da maior cidade da Pensilvânia, Filadélfia.

O suspeito é Marc Muffley, um habitante da Pensilvânia que tem um passado de detenções por pequena criminalidade, incluindo posse ilegal de medicamentos opióides, furtos e participação em rixa.

Um advogado que representou Muffley em alguns casos anteriores e um antigo chefe da polícia da localidade de Lansford — onde o suspeito reside —, disseram à CNN que nunca suspeitaram de qualquer tipo de radicalização.

"Não houve nada que me pudesse ter levado a pensar que ele poderia levar uma bomba para um avião", disse o antigo polícia, Jack Soberick, que disse ter lidado com Muffley "várias vezes" durante os seus 25 anos de serviço em Lansford — uma localidade com cerca de quatro mil habitantes.

Tal como Soberick, o advogado James Desanto disse que nunca suspeitou de que Muffley pudesse ir além dos pequenos crimes que foi cometendo ao longo dos anos.

O agente do FBI que investigou o caso na segunda-feira, Jared Witmier, escreveu na acusação que o engenho explosivo — com cerca de sete centímetros de diâmetro — estava escondido no forro de uma das duas malas que o suspeito tentou despachar para o porão do voo 201 da companhia Allegiant Air, com destino ao aeroporto internacional de Sanford, em Orlando, na Florida.

Assim que o engenho foi detectado, na manhã de segunda-feira, Muffley foi chamado através do sistema de som do aeroporto de Lehigh Valley; cinco minutos depois, foi visto a sair do aeroporto e seria detido mais tarde, já em casa.

Na acusação, o FBI diz que o engenho e as substâncias que foram encontradas na mala "são susceptíveis de ignição por calor e fricção e representavam um risco significativo para o avião e para os passageiros".

Além do engenho, a mala também continha "uma lata de gás butano, um isqueiro, um tubo com pó branco e dois disjuntores colados um ao outro com fita-cola".

O suspeito foi acusado dos crimes de posse de engenho explosivo num aeroporto e de tentativa de introduzir um engenho explosivo ou incendiário num avião.