Dominar o TikTok: um guia para adultos

Como alterar as suas definições e adaptar o seu algoritmo para utilizar a rede de comunicação social como alguém da geração Z.

O TikTok atingiu 1,5 mil milhões de utilizadores mensais em todo o mundo e é agora uma plataforma social popular para recomendações de produtos, críticas de restaurantes, memes e muito mais.

Mas está sob escrutínio dos legisladores americanos sobre como a empresa chinesa lida com os dados dos utilizadores, temendo-se que não esteja a fazer o suficiente para proteger os utilizadores mais jovens do vício das redes sociais. Na quarta-feira, a TikTok disse que limitaria a utilização diária de utilizadores com 18 anos ou menos a 60 minutos. Ainda ao longo deste mês, o CEO da TikTok, Shou Zi Chew, responderá directamente às preocupações dos legisladores dos EUA numa audiência no Congresso norte-americano.

Enquanto isso, no Velho Continente, a Comissão Europeia anunciou que vai proibir a utilização do TikTok nos telemóveis de uso profissional dos seus funcionários. O comissário europeu para o Mercado Interno, Thierry Breton​, justificou a medida com "questões de segurança cibernética".

Apesar destas preocupações, muitos utilizadores dizem que o TikTok tem potencial para construir uma comunidade e servir como um recurso e uma fonte de inspiração.

Com o seu fluxo transbordante de conteúdo, o TikTok pode ser esmagador. Pode estar a passear-se por tutoriais de maquilhagem e de repente deparar-se com vídeos que arruínam a sua experiência. Ou pode detectar uma recomendação de um restaurante que queira guardar para mais tarde.

Quer seja um criador ou espectador, eis como melhorar a sua experiência no TikTok.

Compreenda o algoritmo

O algoritmo TikTok está constantemente a aprender com as suas acções — ou ausência delas. Use isto em seu benefício: se quiser ver mais de um certo tipo de conteúdo, marque um gosto, deixe um comentário, partilhe a ligação ou assinale a sua leitura de comentários, distribuindo "gostos".

Se está a perguntar-se porque continua a obter vídeos tranquilizadores sobre como dormir melhor quando não gostou de nenhum, é provavelmente porque clicou no perfil de um criador depois de assistir ou interagiu com os comentários. Se não clicou em nada, é porque os está a ver durante todo o percurso ou várias vezes. O feed sabe que gosta deles. Sinalizou que quer saber mais.

O porta-voz da rede social, Zachary Kizer, disse que a TikTok está a trabalhar numa nova funcionalidade que permitirá aos utilizadores actualizar o seu algoritmo.

Mude o seu comportamento​

Quando começa a ver conteúdos que não quer, pode fazer alterações explícitas e implícitas. Explicitamente, pode denunciar o vídeo por conteúdo inadequado ou assinalar o vídeo como algo em que não está interessado, pressionando o meio do seu ecrã em qualquer vídeo. Aparecerá um menu e poderá escolher entre denunciar o vídeo ao TikTok ou pode seleccionar "Mais" ao lado de "Não interessado" para esconder vídeos de um utilizador específico. Isto é um feedback directo ao seu algoritmo para evitar este tipo de conteúdo.

Implicitamente, também pode rapidamente saltar vídeos os quais não quer continuar assistir. Tente não demorar muito e não clique em nada no ecrã, sinalizando para o algoritmo que não está interessado.

Escondido dos seus amigos?

Sim, os seus amigos podem ver que vídeos gostou, que perfis viu e quem segue. As pessoas podem também enviar-lhe mensagens directas e enviar spam para a sua caixa de entrada. Mas o TikTok tem definições de privacidade que podem esconder as suas acções dos outros.

Vá ao seu perfil, depois clique nas três linhas de "Definições e privacidade". Aqui, pode clicar em "privacidade" para tornar a sua conta privada, desligar ou escolher a capacidade de outros verem as suas mensagens preferidas, a lista de quem segue e o que descarregou. O TikTok pode também parar de sugerir a sua conta aos seus pares, e pode desligar a opção de as pessoas lhe enviarem, verem os perfis que visitou e quais as mensagens que viu.

Organize o seu conteúdo

Talvez queira guardar sete receitas de sanduíches de frango ou arquivar títulos de livros para a sua próxima leitura. Carregue no botão "bookmark" no lado direito de um vídeo, depois carregue em "manage" para guardar o vídeo num ficheiro. Para fazer um novo ficheiro para os seus vídeos, clique em "criar nova colecção". Pode também tornar privados os ficheiros marcados com marcadores.

Vamos acelerar as coisas​

Por vezes, as pessoas falam devagar — demasiado devagar. Para acelerar o seu conteúdo, clique no botão "Partilhar" para configurações adicionais tais como "Velocidade de reprodução" para ajustar a velocidade dos vídeos de meia velocidade para uma velocidade e meia ou para o dobro da velocidade. Agora pode acompanhar a análise a uma marca da moda sem se exasperar com um monólogo tipo Kardashian. Esta funcionalidade está disponível apenas para alguns vídeos e para a versão mais recente da aplicação.

Assista a vídeos sem distracções

Cansado de não poder ver toda a moldura do vídeo por causa da imagem do perfil ou da descrição abaixo? Pode usar o Modo Limpar para remover todos os ícones e texto de descrição que bloqueiam a sua visualização. Clique e segure o meio do seu ecrã em qualquer vídeo e aparecerá um ecrã pop-up com opções para guardar ou denunciar um vídeo. Escolha "Clear mode" para ver num formato de vídeo puro. Esta função será reiniciada quando o seu próximo vídeo começar.

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post

Tradução: Carla B. Ribeiro