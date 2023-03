Costa Alentejana vai ter novo hotel de quatro estrelas em Santo André

Novo hotel de quatro estrelas nasce da reabilitação de um edifício a 300 metros da praia, com 44 quatros, piscina no terraço, restaurante e bar. Abertura prevista para 2024.

A Costa Alentejana vai ter um novo hotel de quatro estrelas. O empreendimento turístico “deverá abrir portas no Verão de 2024” e resulta da reabilitação de “um edifício existente”, situado a 300 metros da praia da Costa de Santo André, no município de Santiago do Cacém.

Com uma área bruta de construção de cerca de 2600m2, terá um total de 44 quartos e suítes “com vistas deslumbrantes para o Atlântico”, além de uma piscina no terraço do edifício, ginásio, restaurante e bar, anuncia a Mercan Properties em comunicado.

Segundo Jordi Vilanova, presidente do grupo, o novo hotel foi “pensado ao mais ínfimo pormenor”, integrando “toda a essência do Alentejo”, “quer pelo uso dos materiais da região, quer pela incorporação dos dourados das searas na decoração dos espaços”.

De acordo com a nota de imprensa, este é o primeiro projecto do grupo na costa alentejana e o terceiro na região, resultado de um investimento de 18,2 milhões de euros. A construção deverá demorar “14 meses” e resultar em 30 postos de trabalho quando entrar em funcionamento.

Hilton vai operar os dois novos hotéis da Mercan Properties em Lagos

Em Novembro, o grupo já tinha anunciado a construção de outros dois novos hotéis, desta vez em Lagos, junto à marina da cidade algarvia. Ambos serão operados pelo grupo Hilton e têm abertura prevista também para o Verão de 2024.

O Lagos Marina Hotel, Curio Collection by Hilton terá 180 quartos, distribuídos por quatro pisos, além de um restaurante e dois bares, “um dos quais situado num terraço com piscina infinita”. Terá ainda uma segunda piscina, no piso térreo, assim como spa e ginásio.

Já o Hilton Garden Inn Lagos irá dispor de 90 unidades de alojamento no total, incluindo 27 apartamentos com kitchnette, além de uma piscina exterior e ginário. O lobby “multifuncional” integrará um bar, um restaurante e loja self-service disponível 24 horas por dia.

“Os hotéis oferecem ainda espaços para reuniões, assim como mais de 160 lugares de estacionamento repartidos entre ambos”, acrescentava o comunicado de imprensa. O projecto “representa um investimento de 107,8 milhões de euros” e deverá resultar em “cerca de 200 postos de trabalho na fase de operação”.

O grupo Mercan Properties desenvolve “projectos imobiliários no ramo do turismo em Portugal” desde 2015, contando actualmente com 22 projectos em diferentes pontos do país. Além de Portugal, o grupo tem presença na China, Índia, Emirados Árabes Unidos e Estados Unidos.