Professores mudam data das manifestações. Sábado voltam a estar na rua

Manifestações marcadas para o Porto e Lisboa começam às 15h30. Em Lisboa, o ponto de concentração é no Rossio e no Porto, na Praça do Marquês.

Os sindicatos dos professores alteraram as datas marcadas para as manifestações que se vão realizar no Porto e em Lisboa. Ao contrário do anunciado esta segunda-feira, ao final do dia e no intervalo da reunião entre as nove estruturas de representantes dos professores, as concentrações não se vão realizar nos dias 4 e 11 respectivamente, mas sim no próximo sábado, dia 4.

Ambas as manifestações estão marcadas para as 15h30. Em Lisboa, o ponto de concentração é no Rossio, com desfile para a Assembleia da República. No Porto, o local de encontro é na Praça do Marquês, deslocando-se posteriormente para os Aliados.

Num comunicado, enviado aos meios de comunicação já durante a noite, os sindicatos explicam que, “face à gravidade da situação que se está a viver na educação e aos problemas que afectam os professores (que o Governo teima em arrastar), foi decidido realizar ambas as manifestações no dia 4, sábado, antecipando a de Lisboa”. “A partir deste dia as formas de luta serão as que os professores decidirem no âmbito da consulta que se está a realizar em todo o país”, acrescentam.

Na mesma nota, os sindicatos referem que o ministério “não aceitou calendarizar negociações sobre a recuperação do tempo de serviço, a eliminação das vagas e das quotas, a aprovação de um regime específico de aposentação, a regularização dos horários de trabalho ou a revisão urgente do regime de mobilidade por doença, entre outros assuntos”.

As estruturas - ASPL, Fenprof, FNE, Pró-Ordem, SEPLEU, SINAPE, SINDEP, SIPE e SPLIU - contestam a existência de serviços mínimos, que consideram ilegais, para a greve marcada para os próximos dias 2 e 3 deste mês e referem que vão contestar a decisão do Ministério da Educação junto dos tribunais.

“Não é uma greve que incida sobre serviços em que a lei prevê que haja serviços mínimos. Não há nem exames nem avaliações finais. É uma greve de um dia em cada escola. De tal modo que o ministério que requereu os serviços mínimos desistiu deles e estranhamente o colégio arbitral reuniu na mesma. É como irmos a tribunal, retirarmos a queixa mas o tribunal decidir julgar na mesma o caso. Uma coisa estranha. Estranhamos que o colégio arbitral tenha reunido após a desistência do ministério”, disse Mário Nogueira, esta segunda-feira em conferência de imprensa.

No comunicado enviado posteriormente aos meios de comunicação, os sindicatos adiantam que esta terça-feira “cada organização apresentará uma acção cautelar (intimação ou providência), no sentido de tentar suspender esta decisão” e que posteriormente, em conjunto, as nove organizações “avançarão com uma acção em tribunal para que estes serviços mínimos sejam declarados ilegais, tal como aconteceu em 2018”.

Além das greves marcadas para os dias 2 de Março (Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Bragança, Porto, Aveiro, Viseu, Guarda e Coimbra) e 3 (Leiria, Castelo Branco, Portalegre, Santarém, Lisboa, Setúbal, Beja, Évora e Faro), os sindicatos instam os professores e os educadores a se limitarem ao “estrito cumprimento” dos serviços mínimos, caso estes não sejam suspensos e a “promover, em todo o país, concentrações à porta das escolas no dia da respectiva greve”.

Na quinta-feira, os sindicatos vão requerer junto do Ministério da Educação uma negociação suplementar do diploma dos concursos e têm previsto convocar uma concentração com Plenário Nacional junto às instalações do ministério para o dia em que se realizar a reunião de negociação suplementar.