Jornalistas absolvidos do crime de violação do segredo de Justiça

Os jornalistas Carlos Rodrigues Lima e Henrique Machado foram esta terça-feira absolvidos em tribunal do crime de violação do segredo de justiça.

Em causa, neste processo, está a divulgação de informações sobre os processos E-Toupeira, e-mails do Benfica e Operação Lex. Carlos Rodrigues Lima, actualmente jornalista da Visão, respondeu por três crimes de violação de segredo de justiça e Henrique Machado, que está ao serviço da TVI e CNN, respondeu por um.

A juíza considerou que as notícias escritas pelos jornalistas não prejudicaram as investigações em curso, apesar de dar como provado que ambos os jornalistas, tidos como "muito experientes" na área da justiça, sabiam que os processos, pelo seu teor e pelas pessoas que envolviam, estariam em segredo de justiça.

Porém, para juíza, os jornalistas apenas cumpriram o seu dever de informar e não tiveram intenção de violar esse segredo de justiça. "Quiseram cumprir o dever de informar os leitores agindo de acordo com a liberdade de imprensa", afirmou, acrescentando que o fizeram com "rigor e responsabilidade".

Inicialmente, o juiz de instrução Carlos Alexandre tinha mandado arquivar o caso, não pronunciando os três arguidos: dois jornalistas e um inspector da Polícia Judiciária. Mas o Tribunal da Relação de Lisboa acabou por reverter esta decisão quanto aos jornalistas, mantendo a não-pronúncia do inspector. Por isso, foram a julgamento.

A Relação de Lisboa considerou que os dois jornalistas deveriam ter feito uma “ponderação de valores” e “contemporizar” a divulgação de informações em segredo de justiça sobre os processos mediáticos.

“Assente que os processos em causa nestes autos estavam em segredo de justiça, mal se percebe a ausência de pronúncia, posto que se mostra fortemente indiciado que tal era o estado do processo, que os arguidos conheciam a existência do segredo e que mesmo assim quiseram violar o segredo”, lê-se na decisão, segundo a qual o que está em causa “não é a liberdade de expressão”, mas sim a “fome de protagonismo”.

“É o ter o 'furo', é o fazer a festa antes do outro. É o dizer: 'Iuppi, olha para mim que estava lá quando prenderam o juiz.' 'Viva eu, que sabia que estavam a revirar o Estádio da Luz', 'Eu é que disse que as toupeiras foram detidas'. Tudo foi feito para o 'furo' mas criando as condições para que a prova fosse inquinada, perdida ou destruída; tudo feito 'sem consideração'”, continuam os juízes da Relação. E concluem: “Há uma frase no jornalismo americano em que se diz ‘There is no such thing as a few hours in the news business’ [No negócio das notícias não existe o conceito de poucas horas], mas Portugal não é os Estados Unidos da América e muito menos o Faroeste.”