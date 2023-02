Shellac e Sessa entre as novidades da programação do B. Leza

Muitas músicas e muitas danças das mais diversas latitudes viu já o B. Leza no decorrer da sua longa história. O clube que é meca da música africana em Lisboa, nascido no Palácio Almada Carvalhais, hoje sala à beira Tejo, no Cais do Sodré, sempre foi casa aberta a muitas expressões musicais. Olhamos para a programação dos próximos meses e constatamo-lo uma vez mais. Ali encontramos afinal, citemos duas novidades, o noise rock dos Shellac de Steve Albini e as canções pós-tropicalistas do brasileiro Sessa.

Ao lado de históricos da música cabo-verdiana como os Ferro Gaita (14 de Abril) e a Banda Monte Cara (24 de Março), de novos intérpretes e transformadores dessa tradição, como os Fogo Fogo (28 de Abril) e Cachupa Psicadélica (11 de Março), surge o novo Brasil do já anunciado Luca Argel (23 de Março) e do Sessa que agora se anuncia (22 de Maio, seguindo-se, dia 23, o Plano B, no Porto); surge uma colombiana deliciosamente inclassificável, Lucrecia Dalt (3 de Abril, última data portuguesa após concertos no Festival Tremor, 31 de Março, no gnration, em Braga, a 1 de Abril, e no Salão Brazil, em Coimbra, no dia seguinte) e um nome da era dourada do hip hop, os previamente anunciados Souls of Mischief, que celebrarão os 30 anos do clássico 93 ‘Til Infinity a 6 de Abril (segue-se data do Plano B, no Porto, dia seguinte).

Nas primeiras datas da programação, relativas a Março, o grupo residente do clube, a Banda B. Leza liderada por Toy Vieira, será anfitriã de três nomes. Dia 4, terá a companhia dos ArapucaGongon, encontro lisboeta entre o luso cabo-verdiano Henrique Silva, que tem desenvolvido trabalho com Acácia Maior, Pretú ou Cachupa Psicadélica, e o brasileiro Jhon Douglas, artista de acção múltipla, entre a música e as artes visuais – Saemba seamba, single de apresentação, é muito prometedor sincretismo acústico-digital, afro-brasileiro. Dia 11, será a vez de Cachupa Psicadélica e, uma semana depois, a 18, sobe a palco Éllàh Barbosa, voz cabo-verdiana que ouvimos, por exemplo, no single Nafé, de Branko.

Rock seco e visceral de Shellac

Entre as novidades agora anunciadas, grande expectativa para o reencontro com Sessa. O autor de Grandeza, voz de amor, carnalidade e espiritualidade em actualização tropicalista, regressa a Portugal com Estrela Acesa, o álbum que lançou o ano passado. Um dia depois de passar pelo B. Leza, dia 22 de Maio, actuará no Auditório Coop, no Porto.

Antes de o furacão Shellac, com a portuguesa Puçanga na primeira parte, passar a 6 de Junho pelo Cais do Sodré – o álbum mais recente é The End of Radio (2019) mas, neste caso, interessam menos novidades discográficas que o ataque feroz do rock seco e visceral criado desde os anos 1990 pelo trio liderado por Albini, ex-Big Black e produtor responsável, com os Nirvana ou com os Pixies, por toda uma ideia de som directo, não adulterado —, serão apresentados no B. Leza Prazer Prazer, segundo álbum de Beatriz Pessoa, com produção e direcção artística de Marcelo Camelo (20 de Abril), Supermarket Joy, de Margarida Campelo, cantora e compositora que nos habituámos a ver ao lado de nomes como Bruno Pernadas, Cassete Pirata ou Minta & The Brook Trout (11 de Maio), e Wide Wall, Tree Tall, terceiro álbum dos Cave Story, banda de destaque no rock independente português da última década (18 de Maio).

Além dos concertos, destaque também na programação do B. Leza para as festas Dancer’s Delight, programadas pela coreógrafa e performer Piny e, com MC, DJ e bailarinos, dedicadas às danças urbanas modernas, manifestação transnacional entre África, América do Norte e a europeia Lisboa. Dia 2 de Março, a Afro Edition, dia 13 de Abril, a Vogue Night, e dia 25 de Maio a Hip Hop Edition. O Vogue, a dança fermentada no Harlem nova-iorquino e que ganhou exposição global através de Madonna, nos anos 1980, estará novamente em foco em Julho, com noites a eles dedicadas no dia 17 (Battle) e 24 (Kiki Function).