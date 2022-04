Projecto Re: Imaginar Monte Cara já tem disco e vai estreá-lo ao vivo no B.Leza

O projecto que recria a banda do “primeiro espaço” da cultura cabo-verdiana em Lisboa, o Monte Cara, já tem pronto um disco e vai lançá-lo sexta-feira ao vivo no B.Leza, com convidados: Dany Silva, Rui Veloso, Carlos Martins, Dino D’Santiago, Tó Barbosa e Daniel Salom.

O anúncio foi feito em 2021: por proposta do músico e programador Alcides Nascimento, filho do célebre cantor cabo-verdiano Bana (1932-2013), conhecido como “Rei da Morna”, ia voltar ao activo, reconstituída, a banda residente no Monte Cara. Um clube e restaurante que Bana criou em 1976 em Lisboa, perto do Largo do Rato, e que foi até 1991 um ponto de encontro obrigatório da música e da cultura cabo-verdiana em Portugal. E essa banda lançaria um disco, para o qual, após um concerto de apresentação no B.Leza, em 27 de Maio desse ano, foi aberto um processo de crowdfunding. Passado um ano, não só a banda se consolidou como o disco está gravado e vai ser apresentado ao vivo nessa mesma sala, o B.Leza, esta sexta-feira, às 22h30.