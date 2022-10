O novo vídeo de Branko, NAFÉ, é a celebração do reencontro com os palcos, da interacção com o público

Com a colaboração da cantora cabo-verdiana Éllàh, NAFÉ dá origem ao segundo vídeo extraído de OBG , o álbum que o compositor e produtor editou em Abril deste ano. Filmado durante a actuação no último festival Sol da Caparica, pretende “transformar aquele encontro numa coisa eterna”, diz Branko. Veja aqui o vídeo, num exclusivo para o PÚBLICO.

Filho da pandemia, OBG é um álbum reflexo desse tempo e, no mesmo movimento, um ponto de fuga desse período paralisante, inquietante. O seu autor, o compositor e produtor Branko, co-fundador da plataforma e editora Enchufada, continuou a dar concertos sempre que possível e, quando não era possível, viajava país fora, instalava o equipamento na Serra da Estrela, na ilha do Corvo, no Carvoeiro algarvio, no Porto ou em Lisboa, ligava a câmara e oferecia música aos ouvintes do outro lado do ecrã.

Foi naquele contexto que novas músicas foram sendo testadas e apresentadas. OBG foi o resultado. Um agradecimento à música e a todos os que a acompanharam durante aquele período. Editado em Abril deste ano, teve como primeiro vídeo de apresentação SRA, viagem ilustrada em som das suas digressões mentais em passeio pela sua cidade, pelas paisagens que visitou para as actuações online. Agora chega NAFÉ, e o que nos mostra o vídeo que o PÚBLICO aqui divulga em exclusivo surge como reverso da digressão solitária anterior.

Público, palco, partilha, isso é o que vemos no vídeo da canção gravada com a cantora cabo-verdiana Éllàh , que se lançou recentemente a solo depois de colaborações com Dino d’Santiago e com o próprio Branko e depois de, em 2019, ter sido uma das vozes de apoio de Madonna na digressão em que a cantora promoveu o álbum Madame X.

“Sou fã da realidade do nosso dia-a-dia e sinto muitas vezes que as nossas histórias, todas as nossas relações sociais acabam por dar pequenos filmes. Mas também sempre gostei muito do lado da ficção de criar universos completamente novos”, diz Branko ao PÚBLICO. Os dois vídeos, SRA e, agora, NAFÉ, ilustram-no. “No primeiro, está o que eu imagino todos os dias quando estou a passear em Lisboa e a ouvir música ao mesmo tempo. Neste, vemos a realidade, totalmente”.

Foto Éllàh e Branko em concerto DR

Aproveitando a viagem até Portugal de Éllàh para participar no concerto de Branko na última edição do Festival Sol da Caparica, em Agosto, o vídeo segue os dois músicos nos bastidores e em palco, mostra-os dividindo protagonismo com o público que ouve e dança na plateia.

“Senti que as pessoas reagiram muito bem ao tema. Sem vídeo, já circula, já chegou às playlists e telefones de imensas pessoas”, diz o músico e produtor que conhecemos a bordo dos Buraka Som Sistema, co-fundador da plataforma e editora Enchufada. O objectivo passou, então, por “captar toda a energia” daquele momento em que canção, seus protagonistas e o público se encontravam por fim frente-a-frente.

“A grande motivação foi tentar registar de alguma forma aquele momento, o termos conseguido ter a Éllàh em Lisboa”. Em resumo: “Tentar transformar aquele encontro numa coisa eterna”. Canção feita, vídeo filmado, NAFÉ a revelar-se novamente, agora em som e imagem.