Greve dos trabalhadores da CP levou à supressão de 143 comboios até às 8h00

No primeiro de mais quatro dias de greve dos trabalhadores da CP foram suprimidos 143 comboios dos 249 programados entre as 0h e as 8h00 desta segunda-feira, ou seja, 57,4% das viagens programadas foram realizadas. Em causa está o "impasse" nas negociações salariais com a administração da IP e da CP, afirmam os sindicatos em comunicado.

A CP já tinha alertado para “fortes perturbações” até 2 de Março, na sequência de mais um protesto pelo insucesso nas negociações salariais que também envolvem a Infra-estruturas de Portugal (IP). Perturbações que seriam maiores se o tribunal arbitral não tivesse decidido que têm de haver serviços mínimos nos quatro dias de greve desta semana, de forma a assegurar 25% das operações previstas.

De acordo com um balanço feito esta segunda-feira à Lusa, dos 249 comboios programados entre as 0h e as 8h00, foram realizados 106 e suprimidos 143 (57,4%).

A CP - Comboios de Portugal indica que estavam programados 72 comboios regionais e inter-regionais, tendo sido suprimidos 39 e realizados 33. Quanto aos urbanos de Lisboa, estavam previstos 113, foram suprimidos 74 e efectuados 39. E nos urbanos do Porto, estavam programados para aquele período 52, foram realizados 29 e suprimidos 23.

No que diz respeito aos comboios de longo curso, estavam previstos 12, foram suprimidos sete e realizados cinco.

Em declarações à Lusa, ao início da manhã, José Caetano do Sindicato Independente dos Trabalhadores Ferroviários, das Infra-estruturas e Afins (SINFA), disse que a greve estava a ter uma grande adesão, estando apenas a ser cumpridos os serviços mínimos.

A greve foi convocada pelos Sindicatos SINFA, ASCEF, ASSIFECO, FENTCOP, SINFB, SIOFA, STF, STMEFE, SINAFE para hoje e quarta-feira e pelo SNTSF para terça-feira e quinta-feira.

Os clientes que já tenham comprado bilhetes para o Alfa Pendular, Intercidades, bem como para os serviços Internacional, InterRegional e Regional, podem pedir o reembolso "no valor total do bilhete adquirido ou a sua revalidação gratuita para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe".

A empresa tem no seu site a lista dos comboios que estão previstos para esses dias e refere que os clientes que já tenham comprado bilhetes poderão ser reembolsados ou pedir a sua revalidação. O mesmo acontece com a Fertagus, que também antecipa “fortes perturbações” na operação nos dias 28 de Fevereiro e 2 de Março.