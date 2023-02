Autismo e vacinas: 25 anos após uma fraude científica ainda colhemos esses ventos

As manifestações contra as vacinas não são novas e as teorias (da conspiração) de que servem para nos vigiar ou que nos provocam outras doenças existem desde a invenção da própria vacina. Mas, já neste século, as reminiscências de um artigo fraudulento em que se associou o autismo à toma da vacina tríplice (contra o sarampo, papeira e rubéola) continuam presentes a nível mundial: os movimentos antivacinas são, pelo menos, mais ruidosos, as taxas de vacinação têm caído neste século em países como o Reino Unido e a França e há doenças a reemergir em consequência disso, como o sarampo. Uma das faíscas que ainda hoje dão chama a estes movimentos é um artigo publicado há exactamente 25 anos que, mesmo depois de desmentido, continua a alimentar conspirações.

