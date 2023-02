Lula no 25 de Abril: Montenegro critica “gafe imperdoável”, Marcelo quer que visita corra bem

O presidente do PSD, Luís Montenegro, acusou este domingo o ministro dos Negócios Estrangeiros de cometer uma "gafe imperdoável" ao colocar Lula da Silva a discursar no 25 de Abril, o que considerou "inaceitável" e exigiu uma "solução". Já o Presidente da República salvaguarda a necessidade de assegurar que a visita de Estado do Presidente do Brasil corra bem, independentemente das proximidades ou animosidades políticas.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt