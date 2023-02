Sunak e Von der Leyen reúnem-se na segunda-feira em Londres

Primeiro-ministro do Reino e Presidente da Comissão Europeia tentam encontrar solução para o protocolo da Irlanda do Norte.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, vai reunir-se, nesta segunda-feira, em Londres, com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, para discutir as alterações no protocolo pós-Brexit da Irlanda do Norte, anunciaram os dois dirigentes políticos.

Num comunicado conjunto, os dois líderes informam que “acordaram encontrar-se para continuar o seu trabalho a fim de encontrar soluções práticas e partilhadas para os complexos desafios em torno do protocolo da Irlanda e da Irlanda do Norte”.

Três anos depois da saída do Reino Unido da União Europeia ("Brexit"), o protocolo da Irlanda do Norte é o principal tema de tensão entre Londres e Bruxelas.

No sábado, o primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar, disse que as negociações entre o Reino Unido e a União Europeia (UE) sobre os controlos alfandegários pós-Brexit na Irlanda do Norte estão perto de ficarem concluídas.

“É certo que o acordo não está ainda concluído, mas penso que estamos a chegar mais perto da sua conclusão”, declarou Leo Varadkar à televisão irlandesa RTE.

Este protocolo, negociado ao mesmo tempo que o tratado do "Brexit", mantém a Irlanda do Norte — que tem a única fronteira terrestre britânica com a UE — no mercado único europeu, prevendo, em simultâneo, controlos alfandegários entre a Irlanda do Norte e o resto do Reino Unido.

O texto visa preservar a integridade do mercado único europeu e o acordo de paz de 1998, que pôs termo a 30 anos de conflito na ilha da Irlanda, evitando o regresso de uma fronteira alfandegária rígida entre a República da Irlanda (membro da UE e que ocupa grande parte da ilha) e a Irlanda do Norte (região sob soberania do Reino Unido e que ocupa a restante parte da ilha da Irlanda, a nordeste).

O Reino Unido decidiu legislar para reverter unilateralmente as disposições aduaneiras do protocolo, o que levou a UE a encetar novas negociações em 2022.

Londres exige à UE que facilite os controlos alfandegários entre a Irlanda do Norte e o resto do Reino Unido.

O Partido Unionista Democrático, o maior dos partidos políticos unionistas da Irlanda do Norte, opõe-se a qualquer aplicação do direito europeu na região.

Em 17 de Fevereiro, o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, admitiu que ainda resta “trabalho a fazer” para alcançar um acordo com Bruxelas sobre o estatuto comercial da Irlanda do Norte pós-"Brexit".

Sunak disse que é necessário “encontrar soluções para os problemas práticos que o protocolo está a causar às famílias e empresas na Irlanda do Norte, bem como abordar o défice democrático”.

O Protocolo da Irlanda do Norte faz parte do Acordo de Saída do Reino Unido da União Europeia (UE) e representa um esforço para proteger o processo de paz naquela província britânica.

O protocolo mantém livre o movimento comercial entre a região e a República da Irlanda, que partilha a única fronteira terrestre entre o Reino Unido e a UE, e deixa a Irlanda do Norte sujeita a regras europeias.

Isto levou à aplicação de controlos aduaneiros adicionais nos portos norte-irlandeses a certas mercadorias que chegam do Reino Unido, criando uma fronteira comercial no Mar da Irlanda que foi criticada pelos unionistas, defensores do estatuto da Irlanda do Norte enquanto território britânico.