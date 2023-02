Adão e Silva congratula João Canijo pelo Prémio do Júri em Berlim

Ministro da Cultura diz que a obra do realizador mostra como o cinema português é fonte de “conhecimento e imaginação sobre o país que somos”.

O ministro da Cultura felicitou o realizador João Canijo pelo Prémio do Júri conquistado no Festival de Berlim, considerando que a sua obra mostra como o cinema português é fonte de "conhecimento e imaginação" sobre o país que somos.

O filme Mal Viver, de João Canijo, venceu o Urso de Prata do Prémio do Júri do 73.º Festival de Cinema de Berlim, competição para a qual viu seleccionado o seu díptico: Mal Viver, que competiu na competição oficial; e Viver Mal, na secção Encounters.

"Canijo já tinha sido objecto de uma distinção extraordinária este ano, ao ter não um mas dois filmes seleccionados para este festival que - a par de Cannes e de Veneza - está entre os três mais importantes do mundo", afirma o ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, numa mensagem escrita enviada à agência Lusa.

"Mal Viver e Viver Mal compõem duas histórias que funcionam em espelho, acrescentando mais uma camada ao complexo retrato da sociedade portuguesa que Canijo tem vindo a construir desde o final dos anos 1980", escreve Adão e Silva, concluindo que a obra do realizador "mostra bem que o cinema português é fonte insubstituível de conhecimento e de imaginação sobre o país que somos."

O elenco dos dois filmes conta sobretudo com mulheres, com Rita Blanco, Anabela Moreira, Madalena Almeida, Cleia Almeida, Vera Barreto, Filipa Areosa, Leonor Silveira, Lia Carvalho, Beatriz Batarda, Leonor Vasconcelos e Carolina Amaral, às quais se juntam Nuno Lopes e Rafael Morais.

A produtora Midas Filmes descreve o díptico como "um dos mais ambiciosos empreendimentos artísticos dos anos mais recentes" no percurso de João Canijo.

Ambos estreiam-se nos cinemas portugueses a 11 de Maio.