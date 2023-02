Sondagem: Luís Montenegro é menos mau do que Rui Rio

Na avaliação, 26% dizem que o desempenho do novo líder do PSD é “mau” ou “muito mau”, quando Rio somava 32%. Porém, Montenegro só conseguiu subir a classificação “razoável” de 48 para 53%.

Já passaram mais de sete meses desde que Luís Montenegro assumiu a presidência do PSD no congresso do Porto, no pavilhão Rosa Mota e onde então chegou acompanhado de Rui Rio, de quem recebeu a liderança do partido. As comparações são incontornáveis: Montenegro é apenas um pouco menos mau do que Rui Rio, de acordo com os resultados da sondagem do Cesop/Universidade Católica para o PÚBLICO, RTP e Antena 1.

Aos mais de mil inquiridos foi pedida uma avaliação do desempenho de Luís Montenegro como líder do PSD e houve uma fatia de um quarto dos inquiridos (26%) que "chumbou" o novo presidente social-democrata, respondendo que é "mau" (20%) e "muito mau" (6%).

Ainda assim, Montenegro consegue que mais de metade considere que está a ter uma performance "razoável". Um em cada dez respondeu que tem sido um "bom" desempenho e apenas 1% o sublinhou como "muito bom".

Ora, na sondagem de Julho de 2021 sobre o desempenho de Rui Rio, apesar de este ter exactamente os mesmos valores de "bom" e "muito bom", houve 43% a responder que o seu desempenho era "razoável", 22% que era "mau" e um em cada dez dizia ser "muito mau". Ou seja, Montenegro consegue apenas recuperar para o razoável uma pequena percentagem das más opiniões que Rio recebia.

Os resultados da actual sondagem mostram que há alguma desilusão com a forma como Luís Montenegro tem actuado enquanto líder do PSD. É que na sondagem do Cesop/Universidade Católica de Julho do ano passado, como o novo líder do PSD tinha acabado de chegar ao cargo, só foi possível avaliar as expectativas sobre o que poderia ser o seu mandato comparativamente ao estilo de Rui Rio.

Na altura, 45% consideravam que Montenegro conseguiria um desempenho melhor do que Rui Rio, 23% esperavam que fosse igual e apenas 12% que seria pior. Um quinto dos inquiridos optava por não responder.

Quando tomou posse, Luís Montenegro assumiu um estilo diferente do seu antecessor: como não está na Assembleia da República e tem, por isso, menos protagonismo, anunciou que iria passar uma semana por mês num distrito diferente do país, numa iniciativa que baptizou de Sentir Portugal e que se estenderá durante quase dois anos (tirando Dezembro e os meses de Verão).

O roteiro arrancou em Setembro em Viseu e desde então já esteve em Évora, Viana do Castelo, Coimbra e Guarda. Com isso, Luís Montenegro tem assegurado aparecer com assiduidade na comunicação social e responder com alguma rapidez à actualidade política.