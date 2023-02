Monica Bellucci e Tim Burton são um casal, diz a Paris Match

O romance começou, em Outubro, quando Tim Burton e Monica Bellucci se cruzaram no Festival de Cinema de Lumière, em Lyon, França. Durante os últimos quatro meses, o realizador norte-americanos, 64 anos, e a actriz italiana, 58 anos, têm estado a viver a sua história de amor, revela a revista Paris Match.

​Antes de Lyon, a revista francesa assinala que os dois artistas se cruzaram em 2006, durante o Festival de Cinema de Cannes. Agora, a Paris Match garante que o "amor à primeira vista" terá acontecido durante um novo encontro em França, mas noutro festival de cinema, e 16 anos depois, momento em que Burton recebeu um prémio das mãos de Bellucci e agradeceu o "amor que se sentia" na sala.

Na edição desta semana da revista, que sai para as bancas nesta quinta-feira, a fotografia de capa é de Bellucci e Burton de braço dado, uma imagem de um paparazzo.

Segundo a mesma publicação, Monica Bellucci estava solteira desde que se separou de Nicolas Lefebvre, em 2019. A actriz italiana comprou uma casa em Lisboa em 2016. Já Tom Burton foi casado durante anos com a mãe dos seus dois filhos, a actriz Helena Bonham Carter, de quem se separou no final de 2014. O casal viveu 11 anos junto e a actriz britânica representou em filmes de Burton, como Charlie e a Fábrica de Chocolate ou Sweeney Todd, entre outros.

Em Outubro, em Lyon, Tim Burton foi homenageado pela sua carreira e Monica Bellucci marcou presença para falar do filme The Girl in the Fountain, dedicado à actriz Anita Ekberg, célebre pelo papel em La Dolce Vita, de Fellini. A obra do realizador Antongiulio Panizzi, que mistura o registo da ficção e com documentário, estreou durante o festival.

Então, Bellucci declarou, citada pela Euronews: "O Festival de Lyon é um festival de património. É possível ver filmes onde há muitas imagens de arquivos, filmes históricos, filmes restaurados. Isso permite aos jovens manter-se em contacto com o passado, com tudo o que sempre constituiu a força do cinema e da arte. Tim Burton faz-me pensar em Fellini porque é um artista que desenha muito, e penso que os filmes deles fazem-nos sonhar e elevam-nos.”