Kaigi, um balcão japonês com alma portuguesa no Porto

É um restaurante essencialmente japonês, mas na ementa há tártaros, pica-pau e até grãozada (feita com sames de bacalhau). Não, não há nada de errado por aqui: no novo Kaigi, no Porto, o chef Vasco Coelho Santos (do Euskalduna Studio, com uma estrela Michelin) conjuga a gastronomia nipónica com forte sotaque português para mostrar a possibilidade de uma cozinha nikkei mais lusitana. É preciso deixar claro: nikkei não é apenas a culinária peruana que se tornou famosa pelo mundo todo. É o termo em japonês que designa pessoas com origem no país mas que nasceram ou que vivem em diferentes nações — e que, assim, criaram receitas de fusão, usando ingredientes locais para adaptar receitas tradicionais e familiares.

