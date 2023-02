Shawn Mendes desabafa sobre decisão “muito difícil” de cancelar digressão

O cantor canadiano de origem portuguesa Shawn Mendes começou por adiar a sua digressão mundial para se concentrar na sua saúde mental. Mas depressa compreendeu que não seria um processo rápido e cancelou a Wonder: The World Tour, que incluía um concerto em Lisboa (seria na Altice Arena, em Junho​).

Agora, numa entrevista ao Wall Street Journal (disponível para assinantes), Shawn Mendes, de 24 anos, fala sobre o quão difícil foi tomar uma decisão que acabaria por se revelar gratificante.

“O processo foi muito difícil”, assume Mendes, revelando que implicou “muita terapia”. Nos últimos tempos, o cantor descreve que teve de compreender o que estava a sentir e as razões, para, depois, fazer o trabalho de cura.

No entanto, não esmorece, considerando que o processo está a funcionar e manifestando-se grato pelo apoio que recebeu. “Estou muito grato por todas as pessoas que foram tão acolhedoras e amáveis. E isso fez-me ver como a cultura está realmente a começar a chegar a um lugar onde a saúde mental está a tornar-se uma prioridade.”

Em Junho do ano passado, numa declaração, também partilhada nas redes sociais, Shawn Mendes pediu desculpa aos fãs por cancelar a digressão, contando que começou o rol de concertos agendados “entusiasmado por finalmente voltar a tocar ao vivo após uma longa pausa devido à pandemia”.

“Mas a realidade é que eu não estava de todo preparado para o quão difícil seria andar em digressão depois deste tempo afastado. Depois de falar com a minha equipa e de trabalhar com um grupo incrível de profissionais de saúde, tornou-se mais claro que preciso de tirar o tempo que nunca tirei, para me ‘recentrar’ e regressar mais forte”, partilhou o músico.

De ascendência portuguesa, Shawn Peter Raul Mendes deu-se a conhecer em 2013. Participou, posteriormente, num concurso televisivo de talentos, e tem já editados quatro álbuns de estúdio.

O músico já recebeu 13 prémios da Sociedade de Autores e Compositores do Canadá (SOCAN), dez do canal televisivo MTV Europa, oito iHeartRadio MuchMusic Video Awards, do Canadá, e foi duas vezes nomeado para os Grammy, dos Estados Unidos. Em 2018, a revista Time apontou-o como uma das “100 pessoas mais influentes do mundo”.