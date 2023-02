Carro do Ano em Portugal: e os sete finalistas são...

Numa altura em que a lei que dita o fim dos motores térmicos em carros novos a partir de 2035 já foi aprovada no Parlamento Europeu, o mercado continua a dar sinais de que, mesmo sob ultimato, a mudança será gradual.

Assim, ao mesmo tempo que as apostas em soluções eléctricas vão conquistando espaço (há três 100% eléctricos entre os sete finalistas a Carro do Ano, escolhidos a partir de 22 inscritos), as marcas continuam a investir em automóveis com motores a combustão, mesmo que com algum apoio eléctrico, de ligar à corrente ou não, de forma a reduzir emissões. Até porque um carro sem emissões surge ainda, na maioria das vezes, a preços que não se coadunam com as capacidades financeiras dos particulares, sendo sobretudo escolhidos por empresas que usufruem de benefícios fiscais.

Dos 22 candidatos a Carro do Ano 2022, o júri, composto por 20 jornalistas que acompanham o sector para os respectivos órgãos de comunicação social, escolheu destacar, por ordem alfabética, o Honda Civic, servido nesta 11ª geração apenas em modo híbrido; Nissan Ariya, a segunda aventura eléctrica da marca nipónica após o bem-sucedido Leaf; Peugeot 408, que virou as costas ao motor Diesel, propondo mecânicas a gasolina e híbridas plug-in; Renault Austral, que incorpora soluções mild e full hybrid; Renault Mégane E-Tech, 100% eléctrico; Škoda Fabia, apenas com blocos a gasolina; e o eléctrico Volkswagen ID. Buzz, o furgão que remete para a icónica “pão de forma” e que prefere ser chamado de familiar.

Os sete finalistas juntam-se aos restantes inscritos (nas classes, são 23 automóveis que trazem novidades, sendo que um não era elegível para o prémio maior, reservado a modelos novos), entre esta quinta-feira e sábado, numa exposição na praça central do Ubbo Shopping Resort, o centro comercial entre Loures e Amadora, antes conhecido como Dolce Vita Tejo.

Na edição de 2023, há sete classes: Citadino, Familiar, SUV Compacto (inclui crossovers), Grande SUV, Eléctrico, Híbrido e Híbrido Plug-in. E, como já acontecera nas últimas edições, um mesmo modelo pode ser encontrado em diferentes categorias: no total, foram contabilizadas 37 inscrições, sendo que a mais concorrida é a classe dos eléctricos, com oito inscrições — dos finalistas, ficaram de fora Aiways U5, Kia Niro, Polestar 2, Toyota bZ4X e Volkswagen ID.5.

Seguem-se os grupos dos familiares e dos SUV compactos, com sete inscritos cada. No primeiro, Citroën C5 X, Honda Civic, Nissan Qashqai, Peugeot 408, Renault Austral, Renault Megane E-Tech e Volkswagen ID. Buzz; no segundo, Alfa Romeo Tonale, DS 7 E-Tense, Honda HR-V, Mazda CX-60, Nissan Qashqai, Renault Austral e Volkswagen ID.5.

Com seis inscritos, a classe dos híbridos será decidida entre Honda HR-V, Kia Sportage, Kia Niro, Nissan Juke, Renault Austral e Toyota Corolla Cross, enquanto os PHEV têm cinco concorrentes: Citroën C5 X, DS 7 E-Tense, Mazda CX-60, Opel Astra e Peugeot 408.

Nos SUV grandes, as atenções são disputadas entre Aiways U5, Kia Sportage e Nissan X-Trail, enquanto a classe de citadinos se resume a um duelo (Nissan Juke vs Skoda Fabia), reflexo da cada vez menor oferta neste segmento.

O Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2022 é organizado pelo grupo Impresa, através da SIC/SIC Notícias e Expresso, tendo o apoio da Seguro Directo.