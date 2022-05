Fabia, a porta de entrada da Skoda está mais familiar

O Skoda Fabia acaba de chegar aos mercados, depois de uma longa espera fruto de todas as circunstâncias que têm vindo a afectar a produção automóvel, da escassez de semicondutores (e, por isso, as primeiras unidades do modelo chegam com vidros traseiros manuais) aos constrangimentos com o transporte marítimo, sem esquecer a guerra na Ucrânia, onde parte da produção de cablagem em Lviv, suspensa no início da invasão (entretanto, retomada), foi reforçada com a deslocalização de meios e funcionários para Mladá Boleslav, a sede da Skoda na República Checa.