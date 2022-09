Renault Megane E-Tech Electric: quando a racionalidade dá cartas

Não será a mais rápida nem a que se apresenta mais funcional, mas a versão 100% eléctrica do Megane guarda o trunfo da sensatez que nos leva a ir ainda mais longe do que o alcance prometido.

Saímos para uma viagem de 250 quilómetros com a bateria a marcar 450 de autonomia. Optámos por fugir às auto-estradas e mantivemos a velocidade alinhada com os limites legais que os sinais marcavam ao longo do percurso. Chegámos ao destino com bateria para percorrer outros 250 quilómetros, o que comprova que a autonomia anunciada pela marca não só é real como até pode ser esticada com uma condução moderada.