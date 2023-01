Um resistente à passagem do tempo, o Civic adaptou-se aos tempos modernos, reduzindo as propostas mecânicas a um híbrido que consegue surpreender pelos baixos consumos.

Com meio século de vida, celebrado em 2022, o Civic é um modelo que parece sobreviver à passagem do tempo, muito graças à forma como, ao longo dos tempos, se foi adaptando às exigências e tendências do mercado, ainda que com um tropeção ou outro.