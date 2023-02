Pais de Vila Real têm de colocar filhos a 20 quilómetros para terem creche gratuita

As restrições do programa Creche Feliz de aceitar inscrições no privado apenas quando não há vagas no sector social estão a deixar alguns pais de Vila Real à beira de um ataque de nervos. Dois deles queixam-se de terem de deixar os filhos de poucos meses numa creche do sector social que fica a cerca de 20 quilómetros das suas casas, caso queiram beneficiar da gratuitidade do programa. No final de Janeiro, a secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes, admitia rever a regra que obriga ao esgotamento de vagas no sector social, antes de aceitar colocar as crianças no privado, ao abrigo do Creche Feliz. Mas ainda não houve mudanças.

