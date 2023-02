O PREC e o Costa comunista

Depois do anúncio das medidas aprovadas em Conselho de Ministros relativas à Habitação, assistimos a uma coisa absolutamente notável: a direita a chamar Costa esquerdista radical, a esquerda, BE e PCP a dizer que as medidas são uma mão-cheia de nada e que apenas defendem o mercado. Também há o Livre: que reclama a autoria de algumas propostas. Mas dediquemo-nos às trincheiras.

O assunto merece reflexão. Deixou de ser possível avaliar as propostas através das reações das diferentes forças políticas. Agora ninguém se entende e quem (fora das militâncias partidárias) quiser aferir da bondade do pacote de medidas deste Governo tem mesmo de lê-las e avaliá-las.

Por onde começar?

Existe uma linha que separa a esquerda mais à esquerda do PS. Esta esquerda acusa o PS de ser um partido de centro e de ser liberal. Não se trata de uma linha imaginária. Isto traduz-se em visões políticas muito diferentes, por vezes opostas.

À direita as coisas não são, ou não estão, assim. Não se nota a linha que separa a direita tradicional conservadora do neoliberalismo. Na verdade, já nem se nota muito a linha que separa aquela direita da nova direita extremista e populista, mas, para esta análise, não é preciso chegar a tanto.

O líder do PSD, Luís Montenegro, chamou comunista a Costa e, uma vez mais, reforçou o quanto está esquecido de que é um social-democrata. Muito mais grave do que estar esquecido é tentar que os outros também se esqueçam de quem são. Não surpreende que as novas direitas chamem marxista a este Governo, mas surpreende que o PSD alinhe nesse atirar de areia para os olhos dos portugueses. Digo-vos: a direita tradicional aceitou desaparecer.

Essa direita tinha valores e merecia ser respeitada politicamente. A sua ligação ao cristianismo, e não digo à Igreja Católica, não será alheia a uma concepção política que acredita no coletivo e no bem comum. Certo é que defendia um Estado social e a sua intervenção no mercado e na vida pública. Onde estão? Em parte incerta e calados.

A esquerda faz questão, por vezes demasiada questão, de acentuar aquilo que a distingue. Já a direita uniformizou-se e fê-lo numa zona radical, em prejuízo do ideário tradicional conservador.

Qual a única força política que ocupa um espaço de moderação? É o próprio PS, que muito agradece a este PSD sem rumo. O PSD está apostado em que todo o eleitorado à direita esteja radicalizado. Mas talvez se engane. Os portugueses são um eleitorado fino como o azeite. Como pretendem convencer os portugueses de que Costa é comunista se ele é apontado como exemplo na União Europeia e se, como primeiro-ministro, segue à risca uma agenda liberal social? Ou será que a UE também é marxista?

Mete dó tanta desorientação. Fiam-se nas sondagens. Eu recordo-vos que nas vésperas das legislativas existia um suspense entre a vitória do PS e uma eventual do PSD. Mas se o PSD não acredita em si mesmo, porque deveriam os portugueses acreditar?

A esquerda mais à esquerda não se deteve um segundo a elogiar Costa num momento em que o Governo não fez apenas mais do mesmo. Acabar com os "vistos gold" é alguma coisa. Sobretudo, e falo agora contra um espectro político que costumo defender, depois de anos sem acontecer nada de relevante ao nível de políticas da Habitação, finalmente aconteceu alguma coisa. Ora, nesses anos houve o período da "geringonça" e a pasta da Habitação esteve entregue ao ministro mais à esquerda do Governo. Ninguém diria.

As medidas que Costa agora anunciou merecem ser analisadas à parte. O tema aqui é que a política portuguesa transformou-se num jogo de sombras – nada é claro. A entrega da direita tradicional à agenda neoliberal assim o ditou. Também disse que teria apreciado que a esquerda reconhecesse que isto não foi só mais do mesmo, o que não seria – nem é – incompatível com as críticas que essa mesma esquerda pode fazer a este pacote de medidas. A começar pelo facto de se tratar de medidas que vieram salvar o próprio Governo, que se antecipou à contestação nas ruas que está prevista para muito breve, muito mais do que à crise da Habitação.

Fazia parte do equilíbrio democrático que a direita estivesse bem representada. Quem tinha dúvidas pode agora assistir ao atual espetáculo: Costa é um comunista e estamos num novo PREC. Isto faz-nos rir, mas em mais nada nos beneficia.