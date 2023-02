Biden em Kiev: um gesto mais do que simbólico

As democracias precisavam de um líder convicto e inspirador para liderarem com a guerra na Ucânia. Felizmente, havia um no outro lado da parceria transatlântica.

Joe Biden esteve ao telefone com Volodymyr Zelensky mal os tanques da Rússia violaram a fronteira da Ucrânia há um ano. Biden foi um incondicional apoiante do esforço de guerra contra a Rússia desde os primórdios. Biden é o símbolo da ajuda internacional à Ucrânia e, por isso, antes de visitar as capitais europeias, o Presidente ucraniano foi a Washington. E num momento de particular incerteza na frente da guerra, quando se receia a perda de Bakhmut e se constatam ligeiros avanços da Rússia, lá está de novo Joe Biden numa visita surpresa a Kiev, onde teve uma “conversa” com Zelensky. “[Ela] deixa-nos mais próximos da vitória.”