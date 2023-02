AVC: duas mulheres recuperam movimentos dos braços graças a estimulação epidural

Uma tinha tido um AVC há três anos e ficado com uma mão e um braço quase totalmente paralisados. Outra tinha sofrido um AVC há nove anos e também tinha ficado com um braço e uma mão quase sem se mexerem. Estas duas mulheres participaram num estudo com uma tecnologia com eléctrodos que estimula a espinal medula, mais concretamente no espaço epidural. Os resultados dessa investigação são agora revelados na revista científica Nature Medicine: essa neurotecnologia melhorou significativamente os movimentos dos braços e das mãos dessas duas mulheres.

