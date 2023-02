Rishi Sunak ameaçado por nova rebelião da ala direita do partido

Negociações do primeiro-ministro britânico com Bruxelas sobre o protocolo irlandês levam Boris Johnson a mandar recado. Trabalhistas oferecem ajuda no Parlamento.

Três anos depois, o “Brexit” continua a ter efeitos políticos no Reino Unido e ameaça o primeiro-ministro, Rishi Sunak, com nova guerra dentro do Partido Conservador. O ex-líder dos tories, Boris Johnson, veio este domingo, por interposta fonte próxima, mostrar o seu descontentamento com as negociações entre o Governo e Bruxelas por causa do protocolo irlandês.