Todos temos Orlando em nós (diz Paul B. Preciado)

Orlando, My Political Biography, um diálogo lúdico e livre do filósofo transgénero espanhol com o clássico de Virginia Woolf, é o shot de energia que veio acordar o primeiro fim de semana da Berlinale

Estava a Berlinale ainda a começar a engrenar uma edição 2023 morninha quando aparece Paul B. Preciado e, depois de insultar um bocadinho (mas só um bocadinho) Virginia Woolf (“fucking Virginia Woolf já escreveu a minha biografia”, diz em off), nos atira para cima com a festa da “fármaco-libertação” e, qual Ferrari, vai dos 0 aos 100 em dez segundos. Ou, no caso, em 98 minutos, e com um filme que parece feito à medida da competição secundária Encounters, porque Orlando, My Polítical Biography estilhaça categorias e lógicas numa celebração festiva da diferença e da identidade: autobiografia, adaptação livre, ensaio, auto-ficção, documentário, fantasia, depoimento político e manguito ao establishment.

Quase apostamos que, 30 anos depois do Orlando de Sally Potter que ajudou a tornar Tilda Swinton num ícone, este Orlando muito livremente adaptado do romance de Virginia Woolf se pode tornar num fenómeno. Merecido, avance-se já, pela inteligência, mas também pela acessibilidade com que Preciado reflecte sobre um romance que, em 1928, falava já de muitas das questões identitárias que são hoje alvo do activismo LGBTQ+. Preciado é o filósofo, teórico, escritor, intelectual transgénero espanhol que tem produzido algum do discurso mais atento e reflexivo sobre estas questões; e o seu filme cria um diálogo contemporâneo com o romance de Woolf de modo lúdico e subversivo, usando a história do nobre isabelino inglês que atravessa os séculos e se transforma de homem em mulher como uma metáfora da metamorfose de si.

Foto Orlando LES FILMS DU POISSON

Metáfora aplicada, aqui, à transexualidade mas que não se lhe limita porque essa metamorfose é um resultado da operação do tempo e da experiência sobre cada indivíduo, com a poesia e o amor como agentes activos de uma transformação permanente, uma “metamorfose ambulante” como cantava Raul Seixas.

Tudo isto é muito bonito, mas não é por si só garantia de um grande filme — afinal, Superpower de Sean Penn e Aaron Kaufman também fala de coisas muito sérias mas não tem grande cinema lá dentro. Orlando é, contudo, todo o contrário: tendo como mote que “a ficção não está em oposição à verdade”, Preciado, quase sem esforço, faz um filme em movimento perpétuo, que quebra a quarta parede através da sua voz off ou da revelação dos bastidores dos cenários, mas também dos diálogos de Orlando com a câmara. Ou antes, dos múltiplos “Orlandos” que endossam o papel do nobre isabelino, das várias maneiras de ser transgénero que cada um representa, e que se apresentam ao espectador com as suas verdadeiras identidades escolhidas e o seu próprio percurso de vida, mas intercalando nas suas histórias as suas visões do Orlando de Woolf como se este fosse um cidadão dos nossos dias.

Foto >i>Orlando LES FILMS DU POISSON

Confusos? É normal, porque explicar em palavras o que se passa em Orlando, My Political Biography leva tempo e compreende-se muito melhor no ecrã. O que interessa reter é que, no seu jogo constante com texto e subtexto, com imagem e som, com encenação e registo, este é um filme celebratório das possibilidades, das potencialidades, do humano, qualquer que seja o seu sexo ou a sua identidade. Uma carta filmada a uma autora que foi visionária sem o saber, explicando a quem quiser ouvir — e sem precisar de cair em radicalismos woke ou fragmentação de nichos — que todos temos algo de Orlando em nós.

Foto Orlando LES FILMS DU POISSON

E, por aí, Paul B. Preciado prolonga a linha que, sem o saber, Mario Martone propôs como fio comum desta Berlinale: cinema com a forma da vida. Orlando, My Political Biography pode ser experimental, sim, mas é generoso, aberto, divertido, entusiasmante. É tudo aquilo que gostamos que abane um festival de cinema, e ainda por cima um festival que precisava de ser abanado depois de um conjunto de primeiras escolhas competitivas, maioritariamente oriundas do circuito “indie” americano, que pouco ou nada convenceram.

Foto The Adults (Encounters), de Dustin Guy Defa UNIVERSAL PICTURES

Exemplo possível: segunda longa de Dustin Guy Defa, sete anos depois de um muito simpático Person to Person mostrado em Locarno, The Adults (Encounters) é a prova de que um talento que resultava no formato curto (o americano venceu Vila do Conde em 2014) não consegue expandir-se para o longo com sucesso. Esta história de disfunção familiar entre duas irmãs que ficaram na cidade natal e um irmão “nómada digital” que se mudou para outro lado, que se reúnem pela primeira vez desde a morte da mãe, tem alguns excelentes apontamentos de humor do desconforto, melancólico e solitário; mas afunda-se num solipsismo muito contemporâneo que repisa os lugares-comuns do remoto movimento mumblecore sem conseguir atingir a crueldade certeira, por exemplo, de um Alex Ross Perry. Podia ter dado uma excelente curta, é verdade, mas como longa não adianta nem atrasa.