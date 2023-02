Que tendes vós aí, senhora? É um PRR, senhor, é um PRR!

Pelas contas do nosso divertido jogral, o PIB português prepara-se para aumentar 87,98 mil milhões de euros até 2026 se o PRR for todo executado.

A mais recente variação do milagre da multiplicação das rosas foi apresentada pelo jogral António Costa na quarta-feira, durante o balanço da execução do Plano de Recuperação e Resiliência. O Presidente da República pediu para saber como andava o PRR e o Governo organizou um evento para garantir que andava espectacular. A apresentação ocorreu nas instalações do antigo Picadeiro Real, um local realmente bem escolhido para quem se sentiu tratado como um asno. Aconteceu comigo. Sobretudo quando o primeiro-ministro jurou que “cada euro do Plano de Recuperação e Resiliência vai traduzir-se num crescimento de 5,3 euros do Produto Interno Bruto”.