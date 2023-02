Renovação dos vistos já concedidos, só quando imóvel for para “habitação própria e permanente do proprietário e do seu descendente” ou for colocado “duradouramente no mercado de arrendamento”.

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou hoje que, no âmbito de medidas para combater a especulação imobiliária, o Governo vai deixar de conceder "vistos gold".

Em declarações aos jornalistas no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, após um Conselho de Ministros exclusivamente dedicado à habitação, António Costa anunciou que o Governo vai eliminar a “concessão de novos "vistos gold".

“Quantos aos 'vistos gold' já concedidos, (…) só haverá lugar à renovação se forem habitação própria e permanente do proprietário e do seu descendente, ou se for colocado o imóvel duradouramente no mercado de arrendamento”, anunciou o primeiro-ministro.

Entre Outubro de 2012 e Janeiro de 2023 foram concedidos 11.628 autorizações de residência para investimento (ARI), nome oficial dos “vistos gold”. Destes, de acordo com os dados mais recentes do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), 10.668 foram concedidos por aquisições de imóveis, com um valor global de 6078,7 milhões de euros.

Apenas 22 vistos foram concedidos por causa da criação de postos de trabalho. Em termos de nacionalidades, destaca-se a China, com 5258 "vistos gold”, seguindo-se o Brasil com 1178 e os EUA com 558.