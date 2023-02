Pelo menos três mortos em ataque com arma de fogo em universidade dos EUA

Reuters/MSU POLICE AND PUBLIC SAFETY VIA

Pelo menos três pessoas morreram e cinco ficaram feridas num ataque com uma arma de fogo na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, na segunda-feira à noite. Depois de horas de caça ao homem, o suspeito foi encontrado morto, disse a polícia.

As cinco pessoas que ficaram feridas durante o tiroteio foram transportadas para o hospital em Lansing, a capital do estado, e estão em estado crítico.

O suspeito do ataque desta segunda-feira, um homem de "baixa estatura" e que usava "uma máscara", tinha 43 anos. Não tinha ligação conhecida à universidade e o motivo continua a ser um mistério, avançou a polícia numa conferência de imprensa de madrugada (hora local), mais de cinco horas depois do início da violência no campus de East Lansing.

Chris Rozman, vice-chefe interino da polícia da universidade, disse que os tiros foram disparados em dois locais: um prédio académico chamado Berkey Hall e o prédio da União da Universidade Estadual de Michigan (MSU).

A polícia que invadiu o campus em resposta ao tiroteio, que começou pouco depois das 20h (1h em Portugal), encontrou vítimas em ambos os locais. As autoridades pediram aos estudantes e trabalhadores do campus universitário para se abrigarem, enquanto a situação estava a ser monitorizada.

Não foram divulgadas outras informações sobre o suspeito, como o nome, e a polícia disse que continua perplexa com o que precipitou o tiroteio. "Não temos ideia do que é que ele veio ao campus fazer esta noite", disse Rozman aos jornalistas.

A universidade, localizada na cidade de East Lansing, é uma das maiores do país, com mais de 50 mil estudantes. Todas as aulas e actividades escolares vão ser canceladas durante 48 horas. "Estes dois dias vão dar-nos tempo para pensar, fazer o luto e ficar juntos", disse a presidente da MSU, Teresa Woodruff.