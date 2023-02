“Brexit” custou 32 mil milhões de euros em investimento ao Reino Unido

O “Brexit” terá custado ao Reino Unido qualquer coisa como 29 mil milhões de libras (mais de 32 mil milhões de euros) em investimentos económicos, ou cerca de mil libras (1132 euros) em média por família. É esta a conclusão de um estudo feito por Jonathan Haskel, membro externo do comité de política monetária do Banco de Inglaterra e professor de Economia no Imperial College, de Londres.

Haskel afirma no trabalho que os investimentos do sector privado “travaram a fundo” nos anos que se seguiram ao referendo que levaria à saída do Reino Unido da União Europeia e que os impactos económicos negativos começaram a sentir-se mal foram conhecidos os resultados da votação.

Numa entrevista ao The Overshoot, um blogue do comentador económico Matthew C. Klein, o economista afirma que o Reino Unido “sofreu muito mais” do que outros países. “A perda de produtividade actual é de cerca de 1,3% do PIB”, declarou Haskel, acrescentando que o valor vai subir para 2,8% no fim de 2026.

Ao contrário de outros estudos sobre o impacto do “Brexit”, que se centram nas transacções comerciais, Jonathan Haskel olhou para o volume de investimento.

“Imagine que o investimento não tinha basicamente parado a seguir ao referendo de 2016 e, em vez disso, subia tal como aconteceu em mais ou menos todos os outros países. Podemos pedir ao computador que simule o que teria acontecido ao volume de capital se o investimento continuasse a crescer ao ritmo pré-referendo e depois deduzir qual era o intervalo entre o número simulado e o número real”, explicou.