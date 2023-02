Socorristas portugueses resgatam criança de 10 anos na Turquia

Uma criança de 10 anos foi retirada com vida dos escombros de um edifício em Antakya (Antioquia), província turca de Hatay, este sábado, por elementos da unidade de emergência da GNR que integra a Força Operacional Conjunta portuguesa na Turquia, composta ainda por operacionais da Autoridade Nacional de Protecção Civil, do INEM e do regimento de sapadores dos bombeiros.

O resgate foi possível graças aos cães com que a unidade portuguesa trabalha, que farejaram a criança debaixo dos escombros, soube o PÚBLICO.

O salvamento acontece quase uma semana depois do devastador sismo que atingiu a Turquia e a vizinha Síria, e que poderá ter vitimado mais de 50 mil pessoas, segundo estimativas das Nações Unidas, ou mesmo mais de 100 mil, segundo temem organizações não-governamentais no terreno.

Vive-se uma corrida contra o tempo na Turquia e na Síria. Cinco dias após o terramoto, e com o frio que se regista na região, a probabilidade de encontrar sobreviventes sob os escombros é cada vez menor. No entanto, ainda há histórias de esperança, como o do resgate protagonizado pelos portugueses e o salvamento de uma família de cinco pessoas na cidade turca de Nurdagi, também este sábado.