Cinco dias depois do sismo, uma família foi resgatada dos escombros na Turquia

Família de cinco pessoas foi resgatada com vida cinco dias depois do sismo que assolou a Turquia e a Síria.

As equipas de salvamento resgataram, neste sábado, uma família de cinco pessoas que sobreviveram dentro da sua casa desmoronada na Turquia durante cinco dias após o sismo que afectou a Turquia e a Síria, numa altura em que o número de mortos se aproxima dos 25 mil, avança a agência Associated Press (AP).

Os socorristas resgataram, em primeiro lugar, a mãe e a filha, Havva e Fatmagul Aslan, respectivamente, dos escombros na cidade de Nurdagi, na província de Gaziantep, de acordo com o jornal turco Habertürk. Mais tarde, as equipas conseguiram chegar ao local onde se encontrava o pai, Hasan Aslan, mas o homem insistiu que a sua outra filha, Zeynep, e o filho, Saltik Bugra, fossem salvos primeiro.

Quando o último elemento da família foi resgatado, as equipas de salvamento aplaudiram e cantaram "Deus é Grande!”.

Segundo a AP, duas horas mais tarde, uma menina de três anos e o seu pai foram também retirados dos escombros na cidade de Islahiye, também na província de Gaziantep, e, uma hora depois, uma menina de sete anos foi resgatada na província de Hatay, quase 132 horas após o sismo.

No total, 12 pessoas foram resgatadas neste sábado, apesar de as esperanças serem cada vez menores à medida que as horas passam e devido às baixas temperaturas que se fazem sentir na Turquia.