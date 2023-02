EUA abatem objecto “do tamanho de um carro” nos céus do Alasca

Um caça norte-americano abateu nesta sexta-feira sobre o Alasca um objecto em grande altitude do tamanho de um carro pequeno, por ordem do presidente Joe Biden, informou a Casa Branca.

O porta-voz da Casa Branca, John Kirby, disse aos jornalistas esta sexta-feira que não há muitos detalhes conhecidos sobre o objecto, mas garantiu que os Estados Unidos esperavam recuperá-lo depois de ter pousado em águas norte-americanas. "Não sabemos a quem pertence este objecto", disse.

Kirby avançou ainda que o objecto caiu no extremo nordeste do Alasca, perto da fronteira com o Canadá e que, segundo a avaliação do piloto norte-americano, nenhum ser humano estava a bordo.

Kirby teve o cuidado de não classificar o objecto como um "balão", mas disse que os EUA estavam a seguir o seu rastro desde a noite de quinta-feira.

O incidente desta sexta-feira acontece cerca de uma semana depois de os Estados Unidos detectarem a presença de um balão de espionagem chinês no seu espaço aéreo. O aparelho percorreu uma longa distância em vários dias e sobrevoou zonas de armazenamento de mísseis, fulcrais para o funcionamento da rede de mísseis balísticos intercontinentais. Foi detectado nos céus limpos do Montana, após ter sobrevoado a costa Oeste do Canadá e as ilhas Aleutas, no Alasca.