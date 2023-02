Em Marvão, há Comidas d’Azeite à mesa

A iniciativa já é uma tradição com 18 anos e vem com o objectivo bem traçado: homenagear os produtores de azeite e promover os produtos da terra, convidando a conhecer também a vila alentejana de Marvão.

Na quinzena gastronómica Comidas d’Azeite, que assenta arraiais entre 11 e 26 de Fevereiro em 14 restaurantes locais, o alimento extraído da azeitona “é rei e senhor” das ementas.

Num verdadeiro tributo aos comeres do lagar, chegam à mesa especialidades como açorda à alentejana, bacalhau com todos, fraca tostada em azeite, tiborna de azeite e alho com presunto ibérico, choquinhos ou polvo à lagareiro, boletos salteados ou alhada de cação.

Para abrir o apetite, a 12 de Fevereiro, está marcado o almoço-convívio na Casa do Povo de Porto da Espada, uma cortesia da Associação Cultural, Desportiva e Recreativa Portus Gladii, que tempera o tradicional repasto com provas de azeite, animação musical do Grupo de Acordeones de Valencia de Alcántara e, elenca a autarquia na nota de imprensa, iguarias como “a azeitona galega temperada, o queijo fresco com azeite e orégãos, as couves com bacalhau do lagar, as migas de pão com carne de porco frita em azeite, a laranja com mel, azeite e canela, a tiborna e o café do ‘pucheiro’". O evento tem início às 13h e um custo associado de 22€ por pessoa, mediante inscrição prévia (prazo terminado a 8 de Fevereiro).

Também no dia 12, mas a partir das 10h, há Conversas d’Azeite sobre o Potencial do Olivoturismo - para reforço do desenvolvimento local em territórios de baixa densidade demográfica, com o professor Francisco Mondragão-Rodrigues, da Escola Superior Agrária de Elvas, e sobre o Olivoturismo, Uma Ideia para o Alentejo com Gonçalo Morais Tristão, presidente do Centro de Estudos e Promoção do Azeite do Alentejo (CEPAAL). O cartaz completa-se com uma prova de azeites orientada por Graça Pacheco de Carvalho e um mercadinho de produtos locais.