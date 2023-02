Duas semanas noutra cidade — sem streaming (IX)

... e quatro dias com Pedro Costa, uma programação que foi de No Quarto de Vanda (2000) a Vitalina Varela (2019) e passou por Où gît votre sourire enfui/Onde jaz o teu sorriso (1996) e Cavalo Dinheiro (2014) — com espaço para uma “carta aberta”, Mudar de Vida (1966), de Paulo Rocha. Na ordem proposta para este encontro com o cineasta português que aconteceu numa outra cidade, num outro país, Vitalina Varela foi o filme do primeiro embate para alguns espectadores, que os havia, autointitulados cinéfilos mas neófitos no culto a Costa, ao lado daqueles que se lembravam de sussurrar em Locarno o título No Quarto de Vanda como quem passava uma senha iniciática.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt