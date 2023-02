Exames no secundário: o que é preciso discutir

É permanente a discussão sobre as opções educativas estruturantes do sistema de educação. Ainda bem. Isso reflete a centralidade da educação na sociedade. Os debates e controvérsias tendem a colocar duas posições em confronto: uma, que classifico como mais progressista, defende a modernização da educação e das suas funções com vista a responder aos requisitos das sociedades do presente e do futuro; outra, mais conservadora, orienta-se para a manutenção de certos valores educativos profundamente inscritos nos padrões educativos dominantes e nas preferências de muitas pessoas, nomeadamente a respeito do que se deve aprender, de como se deve ensinar e como se avaliam as aprendizagens. Ambas as posições são independentes de preferências e ideologias políticas.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt