Em família, com ciência, teatro e desfiles de Carnaval

TEATRO

Oceano

9 a 11 de Fevereiro

Ainhoa Vidal convida crianças dos seis meses aos cinco anos a embarcar numa viagem às profundezas do oceano. Com a “poesia do fundo do mar” a servir de matéria para um espectáculo “onírico, belo e artesanal”, palavras da própria autora, cabe ao tricô e ao croché dar vida ao cenário, entrelaçando as espécies marinhas na partitura sonora.

Um trabalho feito em parceria com um grupo de artesãos seniores, que vai a palco sábado, às 16h, no teatro Campo Alegre do Porto (quinta e sexta com sessões reservadas ao público escolar). Os bilhetes custam 2,50€ (criança) e 7€ (adulto).

Invencível Armada

9 a 12 de Fevereiro

Pela associação UmColetivo, estreia-se uma peça que tem por base o texto homónimo de Maria da Graça Varella Cid.

Apontada a jovens do ensino secundário, põe em cena 11 mulheres – a encenadora Cátia Terrinca e Cheila Lima, Elizabeth Pinard, Inês Sousa, Joana Martins, Júlia Zinga, Mariana Bragada, Mariana Correia, Patrícia Andrade, Sara Brandão e Teresa Machado – que vestem a pele de ninfas e “cantam para seduzir a audiência, falando de intimidade e de guerra”, explica a sinopse.

No Teatro São Luiz, em Lisboa, com sessões no sábado, às 15h e às 17h30, e no domingo, às 15h às 20h. Bilhetes a 3€ (jovem) e 7€ (adulto).

A Tristeza Já Me Deu Muitas Alegrias

12 de Fevereiro

As angústias da infância e da pré-adolescência dão corpo a este monólogo escrito por Luís Leal Miranda, musicado por Noiserv e interpretado por Mia Tomé. Na base da narrativa estão questões como “Que músicas escutamos quando estamos tristes?” ou “Escutar a voz dos amigos dissolve as dores dos dias cinzentos?”.

Na Sala-Estúdio Cinema de Ílhavo, domingo às 11h, com bilhetes a 4€ (3€ para crianças até aos 11 anos).

DANÇA

Dia-a-Dia

10 a 18 de Fevereiro

No Lu.Ca - Teatro Luís de Camões (Lisboa), Ana Jezabel leva crianças a partir dos quatro anos a olhar para o dia como uma “partitura de movimentos”. A ideia é ouvir o que nos rodeia mas também o que está dentro de nós e, até, o silêncio, sensações que, diz a autora, definem a relação com o mundo e são o motor do dia-a-dia.

Em cena ao sábado, às 16h30 (dia 11) e 11h30 (dia 18); e domingo, às 11h30 e às 16h30 (e noutros horários, para escolas). Bilhetes de 3€ (criança) a 7€ (adulto).

MÚSICA

Aberturas de Ópera

12 de Fevereiro

A Orquestra Gulbenkian propõe-se a apresentar as linhas mestras que compõem as aberturas do repertório operático.

Nas pautas estão introduções a Nabucco de Giuseppe Verdi, Manon Lescaut de Giacomo Puccini, Tannhäuser de Richard Wagner e Guilherme Tell de Gioachino Rossini.

A batuta está nas mãos do maestro Pedro Neves. Domingo, às 12h e às 17h, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa. A entrada custa 10€.

Foto Crassh Babies 1.0 pela WeTumTum DR

Crassh Babies 1.0

12 de Fevereiro

Aqui fala-se (ou canta-se) numa língua chamada "crasshonês", que os bebés entendem à primeira. A partir deste código de fonemas, abre-se todo um novo canal de comunicação entre as crianças e as suas famílias.

Uma produção da WeTumTum que vai a palco domingo, às 10h30 e às 11h45, no Auditório da Academia de Música de Espinho. Destinado a bebés e crianças até aos cinco anos, o concerto tem um custo associado de 10€ (criança + adulto).

CINEMA

Sombras Animadas

11 de Fevereiro

A Casa da Música do Porto volta a cruzar sons e imagens no ciclo Invicta.Música.Filmes, que procura “revelar música a cinéfilos e cinema a melómanos”.

O programa não esquece os mais novos: sábado, às 16h (8€), a tela recebe o cineconcerto Sombras Animadas, que convida as famílias a descobrirem o mundo de sombras da cineasta alemã Lotte Reiniger, através de obras como As Aventuras do Príncipe Achmed, acompanhadas pelas paisagens musicais criadas para o efeito e interpretadas ao vivo pela Digitópia.

FESTAS

Dia Internacional das Mulheres e Raparigas na Ciência

11 de Fevereiro

Instituída em 2015 com a bandeira da igualdade de género na área da ciência, a efeméride inspira uma série de actividades um pouco por todo o país.

Em Lisboa, o Pavilhão do Conhecimento faz a festa com a exposição E Contudo, Elas Movem-se! Mulheres e Ciência, centrada no contributo de 12 mulheres portuguesas no campo científico, a que se juntam conversas com investigadoras de diferentes áreas, quizzes e experiências (das 10h às 19h).

Já o Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço espalha a celebração por três cidades. No Planetário do Porto há uma conversa sobre Astronomia no Feminino (às 15h); no Observatório Geofísico e Astronómico de Coimbra está marcada a visita à colecção, uma sessão de planetário e a observação do céu nocturno com telescópios (das 17h às 21h); e no Observatório Astronómico da Ajuda, em Lisboa, acontece a Festa das Estrelas, com observações com telescópios, conversas com astrónomas, jogos e desafios (das 16h às 20h30). Tudo com entrada livre.

5.º Aniversário do Dino Parque

11 e 12 de Fevereiro

Pinturas faciais, visitas guiadas e conversas com um paleontólogo são algumas das actividades alinhadas este fim-de-semana no Dino Parque da Lourinhã. Fazem parte do programa da festa dos cinco anos do parque, apresentado como “o maior museu ao ar livre de Portugal” e habitado por mais de 180 gigantes à escala real.

Aberto todos os dias, das 10h às 17h, o aniversariante tem um miminho à espera dos visitantes: o desconto de 50% no bilhete para crianças dos quatro aos 12 anos (5€ em vez dos 10€). A oferta é válida apenas para estes dias e não é acumulável com outras promoções. Mais informações em www.dinoparque.pt.

Carnaval Infantil

12 de Fevereiro

Integrado no programa do Carnaval de Estarreja, o desfile infantil é um dos pontos altos da folia.

Domingo, a partir das 14h30, regressa ao Sítio do Carnaval no Parque Municipal do Antuã, depois de um par de anos arredado por conta da pandemia, para uma edição “em grande”, feita com 1800 participantes de 14 grupos carnavalescos e onde não faltarão os Reis de Palmo e Meio.

A tradição dá o ar da sua graça também na Mealhada, com o Carnaval de Palmo e Meio a levar às ruas da cidade um desfile com mais de mil crianças (domingo, a partir das 15h).