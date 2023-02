Sismo na Síria: centenas aplaudem resgate de família soterrada

Foi resgatada com vida, esta terça-feira, uma família presa nos escombros de um edifício na Síria. Centenas de civis e membros da equipa de resgate receberam com aplausos os pais e as crianças salvas.

Nas imagens partilhadas pela protecção civil síria é visível a emoção dos civis e operacionais que assistiram ao resgate A família estava presa debaixo dos escombros há mais de dois dias.

Saiba mais: