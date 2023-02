A tirada do CEO do Santander e as fogueiras do Twitter

A discussão pública torna-se inútil ou mesmo perigosa neste ambiente em que é mais gratificante comentar uma irrealidade polarizadora que debater a realidade com as suas nuances.

A história da reação às palavras do CEO do Santander conta-se depressa. O presidente do banco, num evento apresentando as contas positivas de 2022, fez uma análise da situação económica e referiu que as classes média e média alta continuavam com padrão de consumo elevado. Demonstrou com os restaurantes continuarem cheios à sexta à noite, e não só com turistas. Realidade, de resto, que não precisaria ser constatada por um banqueiro, já que pode ser vista por qualquer pessoa que se passeie pelo país.