MP procura primos de João Rendeiro para pagarem dívida de 38 milhões de euros

Viúva renunciou à herança, mas referiu existência de primos direitos do ex-banqueiro. A comissão liquidatária do BPP já teve de fazer segundo pedido de habilitação de herdeiros.

A comissão liquidatária do BPP e o Estado continuam a lutar na justiça pela indemnização de cerca de 38 milhões de euros que João Rendeiro e os outros ex-administradores, Salvador Fezas Vital e Paulo Guichard, foram condenados a pagar, no âmbito de um processo em que estava em causa a apropriação indevida de dinheiro do banco.