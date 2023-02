Portugal vai enviar equipa de 53 operacionais para a Turquia nas “próximas horas”

Da equipa de 53 operacionais que vai ajudar nas operações de busca e salvamento fazem parte médicos do INEM e elementos da Protecção Civil, GNR e regimento sapadores dos bombeiros.

Portugal vai enviar uma equipa para a Turquia para auxiliar nas operações de resgate e salvamento na sequência do sismo registado ontem, confirmou esta terça-feira o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, à margem de uma reunião com autarcas da região Centro, para preparar a próxima temporada de incêndios em Portugal.

Os 53 operacionais deverão sair de Portugal ainda esta terça-feira. A equipa será composta por elementos da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil, da Unidade de Emergência de Protecção e Socorro da GNR, do INEM e do regimento de sapadores dos bombeiros.

Serão enviados também seis cães para ajudar às operações de busca.

Vários países já enviaram ajuda

A ajuda internacional já começou a ser mobilizada para ajudar nas operações de resgate. Segundo a agência de notícias oficial da Síria, já chegou ao aeroporto de Damasco um avião oriundo do Irão e dois do Iraque. Cada um levou cerca de 70 toneladas de alimentos e material médico.

A União Europeia também já mobilizou mais de dez equipas para ajudar a Turquia no terreno. Segundo com um comunicado da Comissão Europeia, "equipas de buscas e resgate urbano foram rapidamente mobilizadas pela Bulgária, Croácia, República Checa, França, Grécia, Hungria, Malta, Países Baixos, Polónia e Roménia para apoiar os primeiros socorristas no terreno."

No mesmo comunicado confirma-se também que a Itália, Espanha e Eslováquia também disponibilizaram equipas de resgate para a Turquia.

A Alemanha enviou um grupo especializado na localização e salvamento de vítimas soterradas para Gaziantep. A equipa é composta por 43 operacionais e sete cães.

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca John Kirby anunciou que os Estados Unidos iam enviar duas equipas de resgate de 79 pessoas cada para a Turquia.

Segundo a rádio Voice of America (VOA), o Reino Unido anunciou o envio de uma equipa de 76 especialistas em resgate.

A mesma rádio afirmou ainda que a Rússia, o Japão, a Índia, os Emirados Árabes Unidos e a Ucrânia também ofereceram ajuda humanitária aos países afectados.