Os estalos aos filhos são apanágio dos pais divorciados?

Querida Ana,

Um pai, desesperado de ansiedade porque há uma hora e meia não sabia do filho, que não chegou da escola como combinado e não atendia o telefone, quando finalmente o encontrou a jogar futebol com os amigos, deu-lhe uma bofetada.

Um pai que deu uma bofetada num filho de 13 anos, num momento de desespero, pediu-lhe logo desculpa, que o filho não só aceitou, mas também a pediu.

Ana, à medida que vamos declinando a história, contada em primeira mão pelo PÚBLICO com o rigor que o caracteriza, a nossa percepção vai mudando, até ao ponto em que, pelo menos eu, passo a identificar-me completamente tanto com este pai como com este filho. Vejo-me, num frenesim de angústia, a disparar a mão num estalo de alívio e raiva no exacto momento do reencontro — lembras-te daquela vez que não me tinhas dito que ias ao cinema e não atendias o telefone, como estive quase, quase?...

E, pondo-me no lugar da criança, também encontro experiências parecidas na minha adolescência, como no dia em que perdi o autocarro da escola, de propósito, para ver se conseguia andar de Belém à Estrela, espantando-me por encontrar a minha mãe preocupadíssima porque, imagine-se!, eu não tinha calculado que o percurso a pé demorava mais duas horas do que de carro.

Mas as minhas histórias felizmente não chegaram aos jornais, telejornais, nem suscitaram atentados nas redes sociais, porque não foram a tribunal. Ana, este caso foi. E um tribunal de primeira instância condenou o pai a uma multa de 720 euros, pelo crime de ofensa à integridade física simples, afirmando que “sabia que agredir o menor não deixava de ser uma conduta ilícita e censurável”, e lembrando que desde 1977 a legislação “substituiu” o chamado “poder de correcção”, pelo respeito mútuo. Considerou, ainda, que não é tolerável que as crianças e os jovens possam ser agredidos sem que o agressor sofra qualquer tipo de punição.

O Tribunal da Relação, no entanto, absolveu-o, por considerar, basicamente, que tinha sido uma palmada pedagógica, porque foi dada por um pai que pretendeu corrigir um filho.

Mas sabes qual foi, no meio disto, a primeira pergunta que me ocorreu? Exatamente, de onde veio a queixa? Quem é que pretendeu jogar na fronteira que persiste, e a meu ver bem, entre inadmissíveis “castigos corporais”, e um estalo que sai uma vez, num momento de desespero?

A notícia do PÚBLICO não explica, mas refere, a dado momento, que o pai atribuiu o “desaparecimento” do filho à ex-mulher, permitindo presumir um clima de litigio, e eu, fazendo um “google rápido”, que vale obviamente o que vale, encontrei aquele que julgo ser o caso anterior a este das bofetadas parentais no banco dos réus, com acórdão de 2020, e que resulta de uma queixa contra uma ex-mulher, uma mãe de um adolescente de 15 anos que lhe deu um estalo no meio de uma discussão acalorada — diz a notícia que o jovem não voltou até hoje a casa da mãe, preferindo ficar a viver com o pai.

Ana, espera, estou absolutamente segura de que os estalos e os puxões de orelhas dos pais e mães deste país não são, seguramente, apanágio de divorciados, mas julgo que era importante estudar se aqueles que chegam a tribunal provêm de contextos de graves litígios familiares. Porque, convenhamos, obrigar um filho a testemunhar contra um pai ou uma mãe por um estalo circunstancial, e a passar por todo o trauma que necessariamente estes momentos provocam é, na minha opinião, um maltrato. Pior do que um estalo.

E aí fico preocupada, muito preocupada, com o bem-estar destas crianças ou adolescentes — será que Ministério Público e juízes têm isto em conta quando lidam com estes casos, será que vão mais além na protecção destes miúdos? E será que há consequências para quem faz estas queixas que, no final, um tribunal superior considera sem razão de ser?

Esta carta já vai longa, deixo para uma próxima a discussão sobre as palmadas supostamente pedagógicas, e aos termos que as leis e as decisões judiciais ainda usam e que me deixam tão desconfortável.

Beijinhos

Querida mãe,

Partilho totalmente da sua indignação sobre como é que este caso foi parar a tribunal! Em relação a de onde veio a queixa, das duas uma:

Uma. Ou é, de facto, sintoma de uma discórdia grave entre um casal, eventualmente mais uma “prova” para usar num outro processo e, se assim for, preferia ver as pessoas a discutir as barbaridades que se passam nos tribunais quando os pais se digladiam sem escrúpulos pelos filhos, esquecendo o superior interesse das crianças;

Duas. A queixa partiu de alguém que assistiu à cena. E aí talvez tivesse sido mais sensato, e certamente mais benéfico para a criança, denunciar o caso à CPCJ, ou até à escola, onde a situação poderia ter sido avaliada e resolvida com mais bom senso.

Mas tenho muito mais a dizer sobre a “palmada pedagógica” e, como imagina, não é bem, mas deixo para uma próxima carta.

