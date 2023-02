Costa Silva e a renúncia na ANI: “A presidente não estava assim tão preocupada”

O ministro da Economia, António Costa Silva, refuta as afirmações de Joana Mendonça, que se demitiu da presidência da Agência Nacional de Inovação (ANI), dizendo que não se sentiu apoiada e que aquela agência estaria a ser secundarizada no que diz respeito ao seu envolvimento no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e no Portugal 2030 (PT 2030).