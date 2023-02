Ex-juiz negacionista deu aula a alunos do ensino básico

O ex-juiz Rui Fonseca e Castro, expulso da magistratura depois de ter incentivado publicamente à violação da lei e das regras sanitárias motivadas pela pandemia de covid-19, publicou um vídeo nas redes sociais em que surge a dar aulas a alunos da Escola Básica de Vale de Milhaços, em Corroios, Almada.

Segundo o Ministério da Educação, a directora do estabelecimento de ensino "já está a dar seguimento a um inquérito de averiguações com carácter de urgência", encontrando-se o assunto a ser também acompanhado pela Direcção-Geral dos Estabelecimentos Escolares. As conclusões do inquérito "serão analisadas para os devidos efeitos", acrescenta a tutela.

A aula, explica o ex-magistrado, teve lugar no passado dia 24 de Janeiro, e versou sobre direitos, liberdades e garantias. “Foi uma experiência extremamente positiva e gratificante; para mim, porque tive que adaptar o meu discurso e a minha abordagem a um público constituído por crianças e jovens; para eles, porque foi perceptível em alguns ter sido a primeira vez que puderam falar abertamente sobre aquilo por que tiveram que passar em 2020 e 2021, sob o prisma dos direitos à identidade, ao livre desenvolvimento da personalidade e à reserva da intimidade da vida privada”, escreve o hoje secretário-geral do ADN, partido herdeiro do PDR de Marinho e Pinto.

“Penso que alguns professores também puderam dissipar algumas ideias que haviam formado através dos meios de propaganda”, acrescenta ainda Rui Fonseca e Castro, que agradece à funcionária que, “de forma muito inteligente, conseguiu fazer suscitar na direcção da Escola o interesse” em recebê-lo. “Todos beneficiam com o conhecimento e com a discussão de ideias e assuntos”, conclui o ex-juiz, que chegou a promover manifestações negacionistas em Lisboa em que participaram centenas de pessoas.

O PÚBLICO está a tentar falar com os responsáveis pelo Agrupamento de Escolas de Vale de Milhaços e com a associação de pais do estabelecimento de ensino, mas até ao momento isso não foi possível.

A expulsão de Rui Fonseca e Castro da magistratura teve origem em episódios como aquele em que o magistrado, que prestava serviço no Tribunal de Odemira, interrompeu o julgamento de um caso urgente de violência doméstica por o procurador e o funcionário judicial se encontrarem de máscara na sala de audiências e se recusarem a tirá-la – apesar de o uso de protecção individual nos tribunais ser obrigatório na altura, em Março de 2021. Mas foi sobretudo ditada pelos primeiros vídeos que publicou nas redes sociais, “nos quais, não deixando de invocar a sua qualidade de juiz, incentivava à violação da lei e das regras sanitárias”, e nos quais “proferia afirmações difamatórias dirigidas a pessoas concretas e a conjuntos de pessoas”.

Apelando à desobediência civil, publicou nas redes sociais documentos com argumentos legais para ajudar os seus seguidores a violarem as regras destinadas a conter a pandemia.

Rui Fonseca e Castro chegou a chamar pedófilo ao então presidente da Assembleia da República Ferro Rodrigues, epíteto com que depois brindou também vários outros responsáveis políticos. Afirmava que Portugal era gerido por uma “oligarquia nepotista, cleptocrática e pedófila”. Ferro Rodrigues apresentou uma queixa-crime contra ele por difamação.

Líder do movimento Juristas pela Verdade, este homem ingressou na magistratura em 2006, tendo passado despercebido nos tribunais em que exerceu funções nos cinco anos seguintes. Depois mudou-se para o Brasil, onde exerceu como advogado durante vários anos, e só se tornou conhecido depois do episódio do Tribunal de Odemira, após ter sido autorizado a regressar à magistratura.

No Verão de 2021 entregou na Procuradoria-Geral da República uma participação contra o Presidente da República, o primeiro-ministro e o Governo por crimes contra a humanidade. Além dos governantes, a participação entregue pelo juiz abrangia ainda o coordenador da task force e também todos os funcionários, médicos e enfermeiros dos centros de vacinação. A vacinação esteve na origem desta queixa, por ser vista como “a imposição à população da toma de determinadas substâncias farmacêuticas, que de nada tem de voluntária, substâncias essas altamente nocivas para a saúde, levando, em muitos casos, à morte.