Netanyahu enfrenta uma forte oposição à sua reforma judicial: a da economia

Banco JPMorgan mostra preocupação com estabilidade na sequência do plano, que também foi alvo de carta aberta de 57 CEO de empresas de retalho.

Na rua, cerca de 80 mil pessoas manifestaram-se, no fim-de-semana, contra os planos de profunda alteração do sistema judicial do Governo de Benjamin Netanyahu. Mas o que preocupará mais o primeiro-ministro é outra oposição: a do sector da economia.