“Não podemos dizer que nesta fase a Rússia esteja a perder a guerra”

Liliana Reis, especialista em Relações Internacionais, diz que o objectivo da Rússia parece ser fixar as forças ucranianas em várias regiões para poder conquistar o Donbass.

A directora do curso de Relações Internacionais da Universidade Lusófona acredita que a Rússia está a consolidar as suas posições e que os sinais de uma nova grande ofensiva são muitos. Para Liliana Reis, a nomeação do general Gerasimov significa que a Rússia não vai cometer os erros que cometeu nos meses de Verão. “Putin não pode perder esta guerra a nível interno porque, se isso acontecer, haverá uma contestação à sua liderança e ele sabe disso”. A especialista pede ainda cautela quando se diz que a Rússia está a perder o conflito.