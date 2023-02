Peritos propõem alargar apoio económico a todas as pessoas que acolhem crianças em risco

Num artigo publicado na revista Temas Sociais, Elisete Diogo, Bárbara Mourão Sacur e Paulo Guerra sugerem reforma do sistema de promoção e protecção das crianças e jovens

Não é uma revolução o que recomendam Elisete Diogo, investigadora da Universidade Católica, Bárbara Sacur, assessora para a área da psicologia no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte, e Paulo Guerra, juiz desembargador no Tribunal da Relação de Coimbra. É uma reforma do sistema de promoção e protecção das crianças e jovens que o torne mais coerente, mais integrado, mais eficaz.